Σε δημοπρασία το τελευταίο κάστρο του Μότσαρτ

Το τελευταίο κάστρο του Μότσαρτ βγαίνει σε δημοπρασία!

Βρίσκεται στο Gloggnitz της Αυστρίας και η υποβολή προσφορών ξεκινά στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, η απόλυτη ιδιοφυΐα της κλασικής μουσικής, πέρασε την τελευταία περίοδο της ζωής του στο κάστρο Schloss Stuppach. Εκεί συνέθετε το Ρέκβιεμ για τον Κόμη Franz von Walsegg, αλλά το 1791, σε ηλικία μόλις 35 ετών, ο Μότσαρτ αρρώστησε ενώ διηύθυνε την πρεμιέρα της όπερας του, La Clemenza di Tito, και πέθανε χωρίς να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο.

Αυτό το ιστορικό κάστρο, ένα από τα λίγα στην Κάτω Αυστρία που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιώτες, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Το παλάτι είχε προηγουμένως εισαχθεί προς πώληση για 12 εκατομμύρια ευρώ.

Γνωστό ως «Το Τελευταίο Κάστρο του Μότσαρτ», το ακίνητο λειτουργεί επί του παρόντος ως χώρος παρουσιάσεων παγκόσμιας κλάσης. Το θέατρο, η αίθουσα, το πρόγραμμα συναυλιών και το κατάστημα του κάστρου περιλαμβάνονται στην αγορά του ακινήτου.

Η πλούσια ιστορία του κάστρου χρονολογείται τουλάχιστον από το 1130, με μερικούς επανασχεδιασμούς τον 15ο και τον 17ο αιώνα. Το 1945, οι Ναζί διέταξαν να ανατιναχτεί το κάστρο για να μην πέσει στα χέρια των Σοβιετικών, αλλά ο υπεύθυνος αξιωματικός αρνήθηκε και το κάστρο επέζησε.

Η αρχιτεκτονική του αντανακλά τις διαφορετικές περιόδους κατασκευής του, με στοιχεία μεσαιωνικού, αναγεννησιακού και μπαρόκ στυλ.

Η υπέροχη τετραώροφη κατοικία περιβάλλεται από περίτεχνους κήπους και αιωνόβια δέντρα. Στο εσωτερικό, το ιστορικό σπίτι είναι διακοσμημένο με ανεκτίμητες αντίκες.

Τα 50 δωμάτια του κάστρου περιλαμβάνουν πολυάριθμους χώρους διασκέδασης, όπως κινηματογράφο, δύο σαλόνια, επίσημες τραπεζαρίες και βιβλιοθήκη. Το κτήμα περιλαμβάνει επίσης το παρεκκλήσι του Requiem της Αναγέννησης και μια φυλακή.

Εκτός από τον Μότσαρτ, άλλοι διάσημοι επισκέπτες του κάστρου ήταν ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης, ο Φραντς Σούμπερτ, ο Πάπας Πίος ΣΤ’, η Πριγκίπισσα Ιζαμπέλ φον Μπουρβόν της Πάρμα και ο αυτοκράτορας Φραντς Στέφαν φον Λόθρινγκεν

Το Schloss Stuppach βρίσκεται στο μικρό ορεινό χωριό Gloggnitz, στην Αυστρία. Η περιοχή προσφέρει πολλά γοτθικά και μπαρόκ κτίρια και άφθονη ιστορία. Απέχει μόνο μία ώρα με το τρένο ή το αυτοκίνητο από τη Βιέννη.

Mozart’s Last Castle – Schloss Stuppach – Can be Your Future Home https://t.co/H4HjcwmqrV #mozart #castle #luxury #homes pic.twitter.com/uvlZKkwu21

— Luxatic (@Luxatic) November 7, 2018