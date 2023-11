Συναγερμός στους Μάβερικς με τον τραυματισμό του Ντόντσιτς!

Οι Μάβερικς γνώρισαν τη συντριβή στο Λος Άντζελες (107-88) από τους Κλίπερς τα ξημερώματα της Κυριακής (26/11). Όμως η ομάδα του Ντάλας εκτός από την ήττα αυτή, ανησυχεί και για την κατάσταση του Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στον αντίχειρα.

Ο Σλοβένος σταρ μπορεί να αγωνίστηκε για περίπου 38 λεπτά με με απολογισμό 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όμως, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μετά το παιχνίδι, αγωνίστηκε έχοντας πρόβλημα στον αντίχειρα.

Ο 24χρονος άσος δήλωσε αμέσως μετά την αναμέτρηση ότι έκανε εξετάσεις στο ημίχρονο αλλά συνέχισε να αγωνίζεται. «Δεν νομίζω ότι έχει σπάσει. Οι εξετάζεις αρχικά έδειξαν ότι ήταν σπασμένος . Θα δούμε την Κυριακή στο Ντάλας με περισσότερες εξετάσεις ποια είναι η κατάσταση του αντίχειρα» ήταν τα λόγια του Ντόντσιτς.

Όπως είναι λογικό έχει σημάνει συναγερμός στους Μάβερικς προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του Ντόντσιτς με τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων να αναμένονται σήμερα.

