Γκριεζμάν: «Αποστολή μου να γίνω θρύλος στην Ατλέτικο Μαδρίτης»

Ο Αντουάν Γκριεζμάν διανύει μία εξαιρετική περίοδο στην Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει την υποστήριξη του κόσμου.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει ξεκινήσει σε όλους τους αγώνες βασικός με τον Σιμεόνε να πιστεύει ότι ο ρόλος του στους «ροχιμπλάνκος» είναι κομβικός. Ωστόσο, δεν έλειπαν και τα σενάρια όπου ανέφεραν πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πρόθυμη να τριπλασιάσει τον μισθό του.

Ο 32χρονος όμως μένει μέχρι στιγμής ακλόνητος από τις φήμες και με δηλώσεις του στη «Marca» τόνισε πως η αποστολή του είναι να γίνει θρύλος στην ισπανική ομάδα.

«Πρέπει να κερδίσω τον εαυτό μου για να γίνω θρύλος σε αυτόν τον σύλλογο. Αυτή είναι η αποστολή μου. Μέχρι το 2024 θέλω να φέρω χαρά στους φιλάθλους και κάποιον τίτλο για την Ατλέτικο. Θα ήταν ένα όνειρο…»

Ο Γκριζμάν φέτος έχει βρει τον παλιό του εαυτό καθώς σε 16 εμφανίσεις έχει σκοράρει 12 φόρες έχοντας μοιράσει και 1 ασίστ.

🔴⚪️ Antoine Griezmann confirms he’s not leaving Atlético despite Man United links: “I’ve to earn myself to be a legend in this club. That’s my mission”.

“By 2024 I want to bring joy to the fans and some title for Atlético. It would be a dream…”, told Marca. pic.twitter.com/egaBVI6HkM

