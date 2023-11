Οι καλύτερες άμυνες: Η απίθανη Νις, το ιταλικό δίδυμο και τα «μεγαθήρια» (vids)

Δεν έχει βρεθεί πίσω στο σκορ ούτε ένα λεπτό στη φετινή σεζόν και έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη, έχοντας δεχθεί μόλις τέσσερα γκολ σε 12 παιχνίδια στη Ligue 1.

Φιγουράρει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος πάνω από παραδοσιακές δυνάμεις της Ligue 1 και κοντράρει στα ίσια την πανίσχυρη Παρί Σεν Ζερμέν, δείχνοντας μάλιστα ικανή να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο απέναντι στην παριζιάνικη ομάδα.

12 – @ogcnice_eng have not trailed for a single minute after 12 matchdays in Ligue 1 this season. Since Opta began collecting this data (1947/48), only Bordeaux in 1984/85 (also 12) had managed such a start. Locked. #MHSCOGCN pic.twitter.com/xG945wfyAV

— OptaJean (@OptaJean) November 10, 2023