Το «θαύμα» της Νις ανήκει σε φιλόσοφο της Φλωρεντίας!

Αναζητώντας κάποιος «θαύματα» στα φετινά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ομάδες δηλαδή που έχουν… τρελάνει κόσμο με την πορεία τους, δεν μπορεί παρά να υπογραμμίσει τα όνομα της Τζιρόνα στην Ισπανία και της Νις στην Γαλλία.

Και η αλήθεια είναι πως οι δύο συγκεκριμένες ομάδες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων.

Κι αν για την Τζιρόνα έχουν ήδη γραφτεί πολλά δεν ισχύει κάτι ανάλογο για την πορεία της Νις στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η παρουσία της ομάδας της Νίκαιας στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 26 βαθμούς, έναν μόλις πόντο πίσω από την πρωταθλήτρια και πολυδιαφημισμένη Παρί Σεν Ζερμέν, φανερώνει πολλά για τα όσα έχει καταφέρει Νις την φετινή σεζόν.

Την ώρα που παραδοσιακές δυνάμεις του γαλλικού football όπως η Λιόν και η Μαρσέιγ βρίσκονται σε δύσκολη θέση (ειδικά η Λιόν), η Νις κάνει την διαφορά με την εντυπωσιακή της παρουσία.

Φρανστέσκο Φαριόλι ετών 34

Το «θαύμα» έγινε λοιπόν αλλά παρουσιάζει βεβαίως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι ο πρωτεργάτης του «οικοδομήματος», ποιος είναι αυτός που δημιούργησε την συγκεκριμένη ομάδα.

Ώρα για συστάσεις λοιπόν. Προπονητής της Νις είναι ο Φραντσέσκο Φαριόλι, ετών 34! Ναι, δεν σας γελούν τα μάτια σας, ετών 34. Μην το διαβάσατε και τρίτη φορά, καταλαβαίνουμε και την έκπληξη αλλά και τον θαυμασμό.

Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι παίκτης της γαλλικής ομάδας και να αγωνίζεται με την φανέλα του συλλόγου.

Ο Ιταλός προπονητής, γεννημένος στη Φλωρεντία τον Απρίλη του 1989 είναι talk of the town ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε talk of the country, καθώς η Νις κάνει πρωταθλητισμό με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το όνομα του Φαριόλι είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, όταν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σε αναζήτηση προπονητή τον περασμένο Μάιο, πριν δηλαδή συμφωνήσουν με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Ένας φιλόσοφος κάνει την διαφορά

Ο Φραντσέσκο Φαριόλι έχει σπουδάσει φιλοσοφία και η αγάπη του στο διάβασμα του επιτρέπει να δημιουργήσει νέους ορίζοντες στον σχεδιασμό των αγωνιστικών πλάνων της ομάδας του.

Η αρχή των ακαδημαϊκών σπουδών έγινε με την φιλοσοφία ωστόσο το «μικρόβιο» των σπορ υπήρχε στον Φαριόλι και μετά την Φιλοσοφική ακολούθησε σπουδές και σε θέματα αθλητισμού.

Ξεκίνημα σαν προπονητής τερματοφυλάκων

Ο Φαριόλι έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική σαν προπονητής τερματοφυλάκων σε ιταλικές ομάδες, ωστόσο γρήγορα θέλησε ν’ ανοίξει τα… φτερά του.

Ήταν προφανές πως ήθελε κάποια στιγμή να γίνει πρώτος προπονητής σε ομάδα και το 2020 προσλήφθηκε ως βοηθός προπονητή στην τουρκική Αλάνιασπορ.

Εν συνεχεία πήγε στην Καρατζούμρουκ αναλαμβάνοντας τις τύχες του συλλόγου και όλα είχαν πάρει τον δρόμο τους.

Η Αλάνια εμπιστεύτηκε την τεχνική της ηγεσία στον Ιταλό προπονητή, με τον Φαριόλι ν’ αναλαμβάνει τα «ηνία» της τουρκικής ομάδας τον Δεκέμβριο του 2021.

Έγινε μάλιστα σε ηλικία 31 ετών ο νεαρότερος προπονητής στην «Γηραιά» ήπειρο.

Η απόφαση της Νις και η μεγάλη έκπληξη

Το καλοκαίρι του 2023 η διοίκηση της Νις αποφάσισε την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, μια κίνηση που αν μη τι άλλο εμπεριείχε μεγάλη δόση ρίσκου.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ανακοίνωση της πρόσληψης του Φαριόλι αντιμετωπίστηκε, αρχικά, με σκεπτικισμό από τους οπαδούς της Νις.

Λίγους μήνες αργότερα όλοι στην πόλη «πίνουν νερό στο όνομα» του νεαρού Ιταλού φιλόσοφου.

Μια άμυνα που «τσακίζει κόκκαλα»

Η Νις βρίσκεται στην δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος και βλέποντας κάποιος το στοιχείο που κάνει την διαφορά για την ομάδα του Φαριόλι, δεν μπορεί παρά να σταθεί στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία.

Μετά από δώδεκα παιχνίδια η Νις έχει δεχθεί μόλις τέσσερα γκολ κι αυτό φανερώνει πολλά και για τις σκέψεις του Φαριόλι.

Βεβαίως θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Νις σκοράρει δύσκολα, καθώς έχει πετύχει 13 γκολ σε 12 ματς, αλλά η άμυνα που «τσακίζει κόκκαλα» βοηθά πολύ τη Νις.

Όλοι περιμένουν την συνέχεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ερώτημα που κυριαρχεί στο γαλλικό ποδόσφαιρο είναι, αν η Νις θ’ αντέξει στον «μαραθώνιο», κοντράροντας ακόμα και την Παρί για την κατάκτηση του τίτλου.