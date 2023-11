Σοκ στο ΝΒΑ: Πασίγνωστος παίκτης κατηγορείται για ερωτική σχέση με ανήλικη της Β’ λυκείου! (pics, vids)

Σάλος στον ΝΒΑ με τα σενάρια να εμπλέκουν ένα σταρ της Λίγκας και ένα ανήλικο κορίτσι.

Ο λόγος για τον Τζος Γκίντι των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ο 21χρονος γκαρντ διακρίνεται σε βίντεο με τη νεαρή κοπέλα και το Twitter έχει «πάρει φωτιά». Στο συγκεκριμένο tweet φαίνεται ο Αυστραλός άσος να είναι οικείος με την κοπέλα και να μην της συμπεριφέρεται σαν μία θαυμάστρια.

Μάλιστα στα βίντεο που κυκλοφόρησαν ακούγεται να λέει: «Τι τρέχει φίλε;. Είμαι ο Τζος, εδώ με την πανέμορφη αδερφή σου. Καλή τύχη να έχεις, θα έρθουμε να σε δούμε και να προσέχεις».

Λίγο μετά τη δημοσίευση, ο Γκίντι βαλε μια μαύρη φωτογραφία προφίλ στο Instagram και απενεργοποίησε τη δυνατότητα σχολιασμού στο προφίλ του.

Αναλυτικά ότι αναφέρεται στο tweet: «Ο Τζος Γκίντι από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με ένα ανήλικο κορίτσι. Στο πρώτο βίντεο, μιλούσε στον αδερφό της. Είναι αηδιαστικό και αυτός ο άνδρας θα τιμωρηθεί. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε όλο αυτό να συμβαίνει. Πρέπει να το δουν οι αρχές. Το κορίτσι είναι στη Β’ λυκείου».

Josh Giddey from the OKC thunder with an under-age girl. First video he is talking to her brother. This is Disgusting and this man needs to be punished. We can’t let this go under the surface any longer. This needs to be seen. Girl is a junior in high school. pic.twitter.com/gj1LaxRaM0

— ☀️ (@wstgoat7) November 23, 2023