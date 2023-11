Ξέφυγε ο Κρις Πολ: «Έφαγε» δύο τεχνικές ποινές και έβρισε τον διαιτητή (vid)

Στο ΝΒΑ υπάρχουν σπουδαίες αντιπαλότητες μεταξύ ομάδων όπως αυτή των Μιλγουόκι Μπακς και των Μπόστον Σέλτικς.

Όμως μία ξεχωρίζει καθώς ξεπερνάει τα όρια του αγωνιστικού μέρους. Αυτή του Κρις Πολ με τον διαιτητή, Σκοτ Φόστερ. Η σχέση των δύο δεν είναι στρωμένη με κόκκινο χαλί καθώς ο νυν γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχει πολλά παράπονα κάθε φορά που ο συγκεκριμένος διαιτητής σφυρίζει αγώνα του.

Ο 38χρονος άσος των «πολεμιστών» στην αναμέτρηση τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/11) δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αποβλήθηκε από τον αγώνα. Στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως ο Φόστερ μιλούσε για τον γιο του και πως η συμπεριφορά του δεν μοιάζει με καμία άλλη.

CP3 also reveals he had a private meeting with his dad, Scott, Doc Rivers, and Bob Delaney about it during his tenure with the Clippers. pic.twitter.com/acNy4h4Muv

CP3 says “it’s personal” with Scott Foster and it involves Chris Paul’s son.

Μία ημέρα αργότερα κυκλοφόρησε το βίντεο το οποίο αποκαλύπτει τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο. Από το διάβασμα των χειλών καταλαβαίνει κανείς τι περίπου εκφράστηκε με μία από τις κουβέντες να είναι το «You’re a bitch» που είπε ο έμπειρος άσος.

LEAKED Audio Of Chris Paul Arguing With Scott Foster👀:

Paul: “In the way? I was in the way? That’s bullsh*t!

Foster: “No, that’s not bullsh*t. Enough”

Paul: “Get the f*ck out of here with that”

Later, CP3 called out Foster for mentioning his son: “He’s talking about my son!” pic.twitter.com/xxro0K9rFw

