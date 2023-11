Κλαμπ μοναχικών ανθρώπων – Κάνετε φίλους με 200 δολάρια το μήνα

Οι Αμερικανοί δεν έχουν φίλους. Φέτος, πολλοί ειδικοί βγήκαν και μίλησαν γι’ αυτή τη νέα επιδημία, τη μοναξιά που αφορά σχεδόν το μισό πληθυσμό από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είτε αυτή εκπορεύεται από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, είτε λόγω της μετακόμισης σε μια νέα πόλη, είτε εξαιτίας οικονομικών ζητημάτων ή προβλημάτων υγείας, είτε γιατί κάποιος εργάζεται από απόσταση.

Όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε σύγχρονο πρόβλημα, μια νεοσύστατη επιχείρηση –που αλλού, στην Καλιφόρνια- ισχυρίζεται ότι έχει τη λύση, γράφει ο Guardian. Το Groundfloor, το οποίο ξεκίνησε από την Περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, τη λεγόμενη σύντομη Bay Area, και σύντομα θα ανοίξει σε μια νέα τοποθεσία στο Λος Άντζελες, είναι μια κοινωνική λέσχη που είναι επικεντρωμένη στο καυτό πια σήμερα ζήτημα της φιλίας. Αυτό που διαφοροποιεί το Groundfloor από τα άλλα κλαμπ μόνο για μέλη με σκοπό τις γνωριμίες κάθε είδους είναι ότι απευθύνεται σε όσους αποζητούν την παρέα και όχι την αποκλειστικότητα.

Ο συνιδρυτής του Groundfloor, Τζερμάνιε Ίλιεχ, ένας Λονδρέζος που ζει τώρα στην Bay Area, εξηγεί στη βρετανική εφημερίδα ότι το κλαμπ παρέχει χώρο για εργασία (αίθουσες συσκέψεων και τηλεφωνικούς θαλάμους), ευεξία (τάξεις για μαθήματα, χώρο γυμναστηρίου και αίθουσες διαλογισμού) και κοινωνικοποίηση. Υπάρχουν βραδιές καραόκε, ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια χειροτεχνίας. Δεν έχει στόχο να ανταγωνιστεί το WeWork ή άλλες ελίτ κοινωνικές λέσχες, ξεκαθαρίζει ο ίδιος. Αντίθετα, το παρομοιάζει με «μια λέσχη για παιδιά μετά το σχολείο», αλλά κυρίως σαν μια λέσχη σχεδιασμένη πρωτίστως για ενήλικες άνω των 30 ετών, την ηλικία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αρχίζουμε να χάνουμε τους θεσμούς μέσα στους οποίους δημιουργούμε πιο εύκολα φιλίες, όπως είναι το σχολείο και το πανεπιστήμιο.

