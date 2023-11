Βρετανία: Οδηγός ομολογεί σε βίντεο ότι είναι «κομμάτια» από το ποτό – Στη συνέχεια προκάλεσε δυστύχημα

Ένας ασυνείδητος οδηγός στο Σόμερσετ της Βρετανίας όχι μόνο οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά είχε το θράσος να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του με το κινητό του τηλέφωνο και να ανεβάσει βίντεο στα social media, ομολογώντας ότι είναι «κομμάτια» από το ποτό.

Ο 21χρονος Άντον Χαλ συνέχισε να οδηγεί μεθυσμένος και χτύπησε με το βαν του, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα, κοστίζοντας τη ζωή στην 29χρονη, Σάρα Μπέικερ.

⚠️Warning distressing content⚠️

In August 2022, Anton Hull got behind the wheel of his van after drinking at a pub.

He filmed himself driving, where he admitted to being intoxicated, saying he was ‘smashed’.

Tragically, he later caused a collision, killing driver Sarah Baker. pic.twitter.com/OXHEnX1f5R

— Avon and Somerset Police (@ASPolice) November 17, 2023