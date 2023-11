Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Γάζα – Οι μάχες στο βορρά τελειώνουν, η ανθρωπιστική κρίση στον νότο εντείνεται

Ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Μετά από 6 εβδομάδες πολέμου και 3 εβδομάδες χερσαίων μαχών, το Ισραήλ έχει αποκτήσει τον έλεγχο όλης της περιοχής βόρεια της κοίτης του ποταμού Γουάντι Γάζα, που διχοτομεί τη Λωρίδα μήκους 45 χιλιομέτρων.

Στο διάστημα αυτό των ακατάπαυστων εχθροπραξιών οι πόλεις της ερήμωσαν, σχεδόν 11.500 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους περίπου 4.700 παιδιά και η Χαμάς εκτοπίστηκε από το βόρειο τουλάχιστον τμήμα του θύλακα.

Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο, και πιο πιεστικό, είναι πώς θα δρομολογηθεί η ανακούφιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη νότια Γάζα, καθώς σχεδόν το σύνολο των 2.2 εκατομμυρίων κατοίκων της περιοχής έχει πλέον εγκλωβιστεί εκεί.

Η πλήρης πολιορκία, που έχει επιβάλει το Ισραήλ, και η αναιμική ροή βοήθειας μέσω των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, έχουν αφήσει τους κατοίκους της πρώτης να στερούνται σε βαθμό απελπισίας τα βασικά τρόφιμα και το πολύτιμο πόσιμο νερό.

The battle of northern Gaza is almost over. But a dire humanitarian situation in the south is only getting worse https://t.co/EJcOVFHsYq ⬇️

— The Economist (@TheEconomist) November 15, 2023