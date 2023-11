Ο Λίλαρντ και η… πρώτη φορά των Μπακς (pic, vid)

Επική εμφάνιση στο Τορόντο από τους Μπακς, που νίκησαν με 128-112 τους Ράπτορς χάρη στους 67 πόντους που έβαλαν μαζί οι Ντέιμιαν Λίλαρντ και Μαλίκ Μπίσλι.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκτός με πρόβλημα στη γάμπα, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν σχετικά εύκολα στο Τορόντο έχοντας σε φοβερό βράδυ τον Λίλαρντ, που σκόραρε ξανά από το… logo και πέτυχε κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise.

LOGO LILLARD. pic.twitter.com/jdesZltu08

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 16, 2023

Ο «Dame» σκόραρε 35 πόντους, στη νίκη των Μπακς, αλλά παράλληλα έδωσε την ασίστ για άλλους 35, γεγονός που συμβάινει για πρώτη φορά από παίκτη του Μιλγουόκι σε έναν αγώνα. Σπουδαίο επίτευγμα, αν σκεφτεί κανείς πως -σχεδόν- όλα τα ρεκόρ και οι πρωτιές στις στατιστικές κατηγορίες των «ελαφιών» ανηκούν στον Γιάννη.

Damian Lillard is the first player in Bucks history to score 35 points and assist on 35 points in the same game.

h/t @EliasSports pic.twitter.com/jMXj8Oh4NM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 16, 2023