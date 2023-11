Sexy catwalks του MadWalk που θα μας μείνουν αξέχαστα

MadWalk. Το μοναδικό fashion music project στην Ελλάδα, που εκτός από τη «συνήθεια» του, εδώ και 13 χρόνια, να ενώνει τη μόδα και τη μουσική, μας εκπλήσσει κάθε χρόνο και με τα ultra sexy acts στο catwalk που κόβουν την ανάσα.

Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει για να πάει το sexiness σε άλλο επίπεδο

Θερμοκρασία στα ύψη

Ξεκινάμε λοιπόν από το 2011 και το 1ο MadWalk, όπου μία από τις πιο sexy Ελληνίδες, pop είδωλο και βραβευμένη με αμέτρητα MAD Awards, η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στο catwalk του σχεδιαστή Απόστολου Μητρόπουλου και τραγούδησε τα “Free Your Mind” και “Baby It’s Over”. Έβαλε έτσι «φωτιά» στο stage και προετοίμασε το κοινό για τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του MadWalk στην Ελλάδα.

Από εδώ δεν θα μπορούσε να λείπει η guest εμφάνιση της Δούκισσας Νομικού στο MadWalk 2012, η οποία περπάτησε στο act της Demy και του Μηδενιστή για τη συλλογή της Celia Kritharioti Haute Couture. Εμφανίστηκε φορώντας μία ροζ φούστα που έμοιαζε να είναι από ζάχαρη ενώ… στο στήθος της είχε μόνο δύο cupcakes. Κανείς δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της.

Ένα χρόνο αργότερα, στο MadWalk 2013, η Δέσποινα Βανδή, μας τραγουδάει «Έλα Κοντά» φορώντας ένα φόρεμα – δημιουργία του Δημήτρη Πέτρου σε μια hot perfomance, όπως μόνο εκείνη ξέρει να κάνει.

To 2014, η Δούκισσα Νομικού επιστρέφει στη σκηνή του MadWalk και μας αποδεικνύει ξανά πως δικαίως κατέχει τον τίτλο της Star Hellas, αυτή τη φορά όμως μέσα από το ρόλο της τραγουδίστριας. Φορώντας ένα διαφανές κορμάκι Celia Kritharioti Haute Couture διακοσμημένο με κρύσταλλα, ανεβάζει τη θερμοκρασία στα ύψη και μας τραγουδάει “Oops, I did it Again” σε ένα act που δύσκολα ξεχνιέται.

Συνεχίζουμε με μία από τις καλύτερες performers της Ελλάδας, τη super hot Ελένη Φουρέιρα που έναν χρόνο πριν, ενώ όλοι απολάμβαναν το DJ Set των Bang La Decks και τις δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου, η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει για να πάει το sexiness σε άλλο επίπεδο και να κάνει το δικό της catwalk φορώντας μία ολόσωμη και διαφανή φόρμα. Φυσικά, δεν έμεινε απαρατήρητο το γεγονός ότι το κούνημα των γοφών της θα μπορούσε πολύ άνετα να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες λατίνες σταρ.

Συμπέρασμα; Έχουμε να περιμένουμε πoλλές sexy & sic εμφανίσεις (και) φέτος στο MadWalk 2023 by Three Cents!

