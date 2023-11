Ο μικρός πρίγκιπας της Ατλέτικο: Η χρονιά – όνειρο και το ιστορικό γκολ (vids+pic)

Μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του πραγματοποιεί ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα δίχτυα με γκολ και σκορπάει χαμόγελα στην «ερυθρόλευκη» πλευρά της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο 32χρονος στράικερ είναι πιο ώριμος από ποτέ. Συνδυάζει το θέαμα με την ουσία και έχει βάλει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στο φετινό δημιούργημα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Σε 16 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί σε Ισπανία και Ευρώπη έχει 12 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του σε 1.304 λεπτά συμμετοχής. Από αυτά, τα 8 γκολ (σ.σ και η μια ασίστ) είναι στη La Liga, ενώ έχει σκοράρει και 4 τέρματα στους ομίλους του Champions League.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν σκοράρει ανά 123 λεπτά στο πρωτάθλημα και ανά 81’ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τελευταίο του «θύμα» η Βιγιαρεάλ. Ο Γάλλος στην πρόσφατη αναμέτρηση με της Ατλέτικο με το «κίτρινο υποβρύχιο» είχε γκολ και ασίστ. Εφτιαξε το 1-1 και σκόραρε το 2-1, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του να φτάσει στην ανατροπή. Μάλιστα, το γκολ που πέτυχε απέναντι στην αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League ήταν το 300ο στην καριέρα του: Σε συλλογικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

300 – @AntoGriezmann have reached 300 goals as professional player in all competitions (club + country):

169 – @atletienglish 🩷🩶

52 – @RealSociedadEN 💙🩶

44 – @equipedefrance 🇫🇷

35 – @FCBarcelona 💙❤️

Tercentenary. 🎩 pic.twitter.com/RTVoDvR16F

— OptaJose (@OptaJose) November 13, 2023