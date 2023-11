«Η UEFA ξεκινάει έρευνα για ρατσιστική επίθεση στο ΠΑΟΚ – Αμπερντίν»

Σε καταγγελία για ρατσιστική επίθεση προς τον Πάπε Χαμπίμπ Γκουέγ προχώρησε η Αμπερντίν μετά τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League. Σύμφωνα μάλιστα με το «Sky Sports», η UEFA θα ανοίξει φάκελο για την υπόθεση και θα διερευνήσει το περιστατικό.

«Ουδέποτε στην Τούμπα έχει υπάρξει ρατσιστική συμπεριφορά, η οποία δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς ανεκτή. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ξεκάθαρα προϊόν φαντασίας, καθώς δεν υπέπεσε στην αντίληψη κανενός επίσημου της διοργάνωσης.

Αντίθετα, ήταν εμφανής η προκλητική συμπεριφορά των αναπληρωματικών της Αμπερντίν στη φάση της ισοφάρισής τους και προς τιμήν τους οι φίλαθλοι δεν αντέδρασαν καθόλου», είχε αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως απάντηση στις καταγγελίες της Αμπερντίν και πλέον το μπαλάκι περνάει στην UEFA.

Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο γήπεδο του Δικεφάλου του Βορρά, ολοκληρώθηκε ισόπαλο με το σκορ στο 2-2.

UEFA will investigate allegations that Aberdeen’s Pape Habib Gueye was the subject of racist abuse from PAOK fans – claims the Greek club say are «clearly a product of imagination» ⬇️

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) November 14, 2023