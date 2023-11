Οι Smashing Pumpkins έρχονται στην Αθήνα!

Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των 90’s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους “The World Is a Vampire”, έρχονται στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 υποσχόμενοι μια συγκλονιστική και αξέχαστη live μουσική εμπειρία!

Έναρξη προπώλησης VIP πακέτων την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, στις 10:00.

Έναρξη γενικής προπώλησης εισιτηρίων την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 10:00.

PRESALE INFO

Τιμές εισιτηρίων:

Αρένα

Ζone Α: 88€

Zone C: 58€

Κερκίδες

Zone VIP: 117€

Ζone B: 75€

Zone D: 48€

Zone E: 39€

ΑμεΑ – Η αγορά των εισιτηρίων ΑΜΕΑ, όπως και των συνοδών τους, θα γίνει αποκλειστικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 3411009 (Δευ – Τετ, 11:00 – 17:00)

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία με τις μοναδικές παροχές των VIP πακέτων! Οι Smashing Pumpkins δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο κοινό στα παρακάτω VIP πακέτα.

TOUR VIP PACKAGES – Με τον κωδικό: »PUMPKINS»

VIP1 – “Zeros” VIP Guided Tour Experience

Package Price: Seated – 467€ | Standing – 438€

Package Details:

One (1) Premium Ticket

Private Guided Backstage Tour

Behind the Scenes Photo Opp

One (1) Exclusive The Smashing Pumpkins Merch Package

VIP Entrance with First Entry to the Venue

On Site VIP Host

PLEASE NOTE: THERE IS NO ARTIST INVOLVEMENT WITH THIS PACKAGE.

VIP2 – “Celestial Colleagues” VIP Merch Package

Package Price: Seated – 185€ | Standing – 198€

Package Details:

One (1) Premium Ticket

One (1) Exclusive The Smashing Pumpkins Merch Package

VIP Entrance with First Entry to the Venue

On Site VIP Host