Ο κασκαντέρ του Χάρι Πότερ που έμεινε παράλυτος εξομολογείται: «Ο Ντάνιελ είναι ο καλύτερος φίλος μου»

Οι ζωές μας είναι στιγμές, ευτυχίας, αναποδιάς, ένα διαρκές match point. Σε μια τέτοια μοιραία στιγμή ο κασκαντέρ του Χάρι Πότερ τραυματίστηκε σοβαρά, έμεινε παράλυτος και σήμερα μιλά για τον καλύτερο του φίλο, τον ηθοποιό Ντάνιελ Ράντκλιφ, που δεν έφυγε ποτέ από τα πλευρό του στα χρόνια που μεσολάβησαν στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Boy Who Lived».

Το ατύχημα σημειώθηκε το 2009 όταν ο Ντέιβιντ Χολμς δούλευε μαζί με τον Βρετανό ηθοποιό στην ταινία Deathly Hallows: Μέρος 1. Σε ένα σταντ μιας πτήσης με έκρηξη ο 42χρονος σήμερα Ντέιβιντ έπεσε και χτύπησε σοβαρά στον αυχένα με αποτέλεσμα να παραλύσει από το στήθος και κάτω και να έχει έκτοτε περιορισμένες κινήσεις στα χέρια του.

Σήμερα, ο πρώην κασκαντέρ αφηγείται την ιστορία του σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «The Boy Who Lived» στο οποίο και μιλά με τα πιο θερμά λόγια για τον καλύτερο του φίλο, τον ηθοποιό Ντάνιελ Ράντκλιφ, ο οποίος και είναι ο εκτελεστικός παραγωγός του.

Harry Potter stuntman David Holmes, 42, ‘lives vicariously’ through his ‘best friend’ Daniel Radcliffe after on-set accident left him paralysed https://t.co/pgtevHKcjK pic.twitter.com/DQweO4HSt2

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 14, 2023