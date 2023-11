Κάτι τρέχει με Olivia Wilde και Chris Rock;

Οι singles Olivia Wilde και Chris Rock απαθανατίστηκαν να φεύγουν μαζί από το πάρτι για τα γενέθλια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η 39χρονη σκηνοθέτης και ο 58χρονος κωμικός ήταν χαμογελαστοί και φαίνονταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι καθώς επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο μετά τα γενέθλια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η Olivia Wilde απαθανατίστηκε χαλαρή και χαμογελαστή καθώς καθόταν στη θέση του συνοδητού, με τον Chris Rock να κάθεται στο πίσω κάθισμα.

Olivia Wilde and Chris Rock grin as they depart Leonardo DiCaprio’s star-studded birthday bash together in the same car

via https://t.co/sgvlVi0o5A https://t.co/vgouAvYqCP

— aaronsampson (@jacarnat) November 13, 2023