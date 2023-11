Γουίλεμ Νταφόε: Οι εξαντλητικές ώρες μακιγιάζ για τον ρόλο του στο «Poor Things»

Ο Γουίλεμ Νταφόε υποδύεται στην ταινία «Poor Things» τον ιδιοφυή επιστήμονα δρ Γκόντγουιν Μπάξτερ, το πρόσωπο του οποίου παραμορφώθηκε όταν ήταν νεότερος από τον χειρουργό πατέρα του.

Ο δρ. Μπάξτερ μεταμοσχεύει στο κρανίο μίας νεαρής γυναίκας, η οποία αυτοκτόνησε πέφτοντας στον Τάμεση, προκειμένου να ξεφύγει από τον κακοποιητικό σύζυγο της, τον εγκέφαλο του εμβρύου που κυοφορούσε. Όταν γίνεται σαφές ότι η Μπέλα (Έμμα Στόουν) επιθυμεί να εξερευνήσει μόνη της τον έξω κόσμο, ο δρ Μπάξτερ έρχεται αντιμέτωπος με την πατρική συνειδητοποίηση ότι πρέπει να την αφήσει να φύγει.

O τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Αμερικανός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Vanity Fair για τον ρόλο του στη βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, μαύρη κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου.

Όπως περιέγραψε ο ηθοποιός, έξι ώρες σε καθημερινή βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινία , ήταν στην καρέκλα του μακιγιάζ. Ο Νταφόε έφτανε στις 3 τα ξημερώματα στο σετ, ενώ όλοι οι άλλοι ηθοποιοί έπρεπε να είναι στις 7 π.μ., και στη συνέχεια, έκανε όλη την ημέρα γύρισμα.

«Έφτανα στο σετ στις τρεις η ώρα το πρωί, καθόμουν στην καρέκλα και έκανα διαλογισμό προσπαθώντας να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι έπρεπε να μείνω ακίνητος. Δεν μπορείς να κοιμηθείς, πρόκειται για μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οφείλεις να συνεργαστείς με την makeup team», τόνισε ο Νταφόε, προσθέτοντας -χωρίς το παραμικρό παράπονο- ότι το συγκεκριμένο μακιγιάζ ήταν «κυριολεκτικά, μια μάσκα». Κι ακόμη, ότι οι μακιγιέρ ξεκίνησαν τη μεταμόρφωση από τις βαθιές ουλές έτσι ώστε να κατανοήσει καλύτερα πώς μοιάζει ο χαρακτήρας που θα υποδυόταν.

