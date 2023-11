Κροατία: Αποπέμφθηκε ο υπουργός Άμυνας, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο δυστύχημα

Ο υπουργός Άμυνας της Κροατίας Μάριο Μπάνοζιτς αποπέμφθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς, αφού τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο οδηγός ενός άλλου οχήματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο Μπάνοζιτς, που οδηγούσε το προσωπικό αυτοκίνητό του, προσέκρουσε σε ένα ημιφορτηγό καθώς αναχωρούσε από την πόλη Βίνκοβτσι, νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο Πλένκοβιτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του οδηγού του ημιφορτηγού.

Croatia’s prime minister dismissed the defense minister after he was involved in a fatal car accident https://t.co/Tc6JP366j0

