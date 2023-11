Ο Σάκα, ο Φάμπρεγκας και η… τηλεπάθεια με τον Τροσάρ (vids)

Είναι παίκτης – βαρόμετρο για την Αρσεναλ. Από τα δικά του πόδια περνούν σχεδόν όλες οι επιθέσεις της βρετανικής ομάδας και από τα δικά του… κέφια κρίνονται τις περισσότερες φορές τα παιχνίδια των Κανονιέρηδων.

Οπως η πρόσφατη αναμέτρηση με τη Σεβίλλη (2-0) για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ένα ματς στο οποίο έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του και έχοντας γκολ και ασίστ οδήγησε την ομάδα του σε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο. Ο λόγος για τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος απέναντι στους Ανδαλουσιάνους έδωσε μια ακόμα παράσταση με τα χρώματα του λονδρέζικου συλλόγου και αποθεώθηκε από τους χιλιάδες φίλους των Κανονιέρηδων που βρέθηκαν στο «Εμιρέιτς».

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας 9 πόντους στο ενεργητικό της. Τέσσερις περισσότερους από την Αϊντχόφεν και την Λανς, οι οποίες ακολουθούν έχοντας από 5 πόντους. Μια νίκη με την οποία ουσιαστικά η Αρσεναλ «σφράγισε» την πρώτη θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Ο Μπουκάγιο Σάκα ήταν κομβικός, με τον 22χρονο να βγάζει την ασίστ στον Τροσάρ (29’) στο πρώτο γκολ και να σκοράρει το δεύτερο στο 64’. Το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Αρσεναλ στο Champions League, που είχε γκολ και ασίστ ο Βρετανός άσος.

Το είχε κάνει και στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Αϊντχόφεν, όταν σκόραρε το πρώτο (8’) και έφτιαξε το δεύτερο για τον Τροσάρ (20’). Ένα ματς το οποίο τελικά η ομάδα του Λονδίνου πήρε με το εμφατικό 4-0 (Γκάμπιρελ Ζέσους και Οντεγκααρντ τα άλλα δύο).

Με τα back to back εντός έδρας γκολ και ασίστ ο Μπουκάγιο Σάκα μάλιστα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Αρσεναλ που σκοράρει και μοιράζει σε δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια μετά τον Σεσκ Φάμπρεγκας και τη σεζόν 2007-2008. Ο Ισπανός το είχε κάνει απέναντι σε Σεβίλλη και Σλάβια Πράγας. Ο Σάκα το έκανε κόντρα στην Αϊντχόφεν και τη Σεβίλλη. Κοινώς παρονομαστής των δύο η ομάδα της Ανδαλουσίας.

1+1 – Bukayo Saka is the first @Arsenal player to score and assist in consecutive home games in the UEFA Champions League since Cesc Fàbregas against Sevilla and Slavia Prague in 2007-08. Heart. pic.twitter.com/fvdxGkicR8

Αυτό ήταν το 6ο γκολ και η 7η ασίστ για τον Μπουκάγιο Σάκα στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις (16 ματς). Τα 2 γκολ και οι 3 ασίστ είναι στο Champions League. 4 τέρματα και 3 τελικές πάσες έχει στην Premier League και μία ασίστ στο Community Shield.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κοιτώντας τα στατιστικά του 22χρονου μεσοεπιθετικού είναι ότι οι 5 από τις 7 ασίστ που έχει δώσει μέχρι τώρα ήταν στον Λεάντρο Τροσάρ.

Ο 28χρονος Βέλγος στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν έχει αγωνιστεί σε 13 αναμετρήσεις σε Αγγλία και Ευρώπη και έχει σκοράρει 5 γκολ. Όλα ήταν «σερβιρισμένα» από τον Σάκα. Οι δύο παίκτες «μιλάνε με τα μάτια», με τον Βρετανό να συνεργάζεται άψογα με τον Βέλγο και τον Αρτέτα να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση για τους δύο μεσοεπιθετικούς του.

5/5 – All five of Leandro Trossard’s goals in all competitions this season for @Arsenal have been assisted by Bukayo Saka, the most assists by one Premier League player for another this term. Connection. pic.twitter.com/D2uLSWsgQV

