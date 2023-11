Η βραδιά δεν ήταν καλή για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Κοπεγχάγη. Για την ακρίβεια υπήρξε καταστροφική καθώς η ήττα με 4-3 οδήγησε την αγγλική ομάδα στην τελευταία θέση του ομίλου και ο αποκλεισμός είναι προ των… πυλών.

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι ήταν μιαν ακόμα νύχτα από τις… πολλές της τελευταίας δεκαετίας που οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ αδυνατούν ν΄αναγνωρίσουν την ομάδα τους.

Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια για να περιγραφεί η κατάσταση στον μεγάλο αγγλικό σύλλογο.

Τα πολλά λόγια άλλωστε είναι φτώχεια και στην περίπτωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «μιλάει» η αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Κι αυτή είναι δίχως άλλο αποκρουστική.

Μια ομάδα δίχως αρχή και χωρίς τέλος, με παίκτες που δεν ξέρουν τι προσπαθούν να κάνουν στο γήπεδο και το κυριότερο, μ’ έναν προπονητή που είναι (εδώ και καιρό μάλιστα) υπό απόλυση.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν και παίρνουν.

Πολλοί είναι αυτοί που ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από την τεχνική ηγεσία του αγγλικού συλλόγου, αλλά είναι άραγε αυτή η λύση στα πολλά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα;

Προφανώς και η απάντηση είναι αρνητική. Ούτε τα προβλήματα θα λυθούν με μια απόλυση του Τεν Χαγκ ούτε ο Ολλανδός είναι υπεύθυνος για όλα τα δεινά της Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο κάτι πρέπει να γίνει ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο σκηνικό στο Ολντ Τράφορντ, ένα σκηνικό που θα δίνει τουλάχιστον ελπίδα στους φίλους της ομάδας για ένα καλύτερο αύριο.

Ο «λαβύρινθος» που άφησε πίσω ο Σερ Άλεξ

Πως άραγε νιώθει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον παρακολουθώντας τα τελευταία δέκα χρόνια την ομάδα με την οποία έγραψε «χρυσή» ιστορία; Το ερώτημα ανήκει σε οπαδό της Γιουνάιτεντ και δημοσιεύτηκε στο Χ.

Ο Σερ Άλεξ έκανε την Γιουνάιτεντ ομάδα – μοντέλο που κυριάρχησε για είκοσι χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά από την στιγμή που ο Σκωτσέζος τεχνικός αποχώρησε από τον πάγκο του συλλόγου το 2013, όλα πάνε στραβά κι ανάποδα για την Μάντσεστερ.

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση να βρεθεί ο κατάλληλος «διάδοχος»

Όλοι βεβαίως γνώριζαν, όταν ο Σερ Άλεξ αποχωρούσε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ότι η διαδικασία «διαδοχής» στον… θρόνο του Ολντ Τράφορντ θα ήταν μια υπόθεση για γερά νεύρα.

Κανείς όμως δεν θα περίμενε ότι δέκα χρόνια μετά η αγγλική ομάδα θα παρέμενε σε αναζήτηση του ιδανικού «διαδόχου» του Σερ Άλεξ.

Αυτό φανερώνει βεβαίως και το έντονο «αποτύπωμα» του Σκωτσέζου τεχνικού στην ομάδα του Μάντσεστερ καθώς ο Φέργκιουσον δεν ήταν απλά ένας προπονητής για την Γιουνάιτεντ.

Ήταν ο άνθρωπος που έκανε επανάσταση αναλαμβάνοντας την Μάντσεστερ σε μαύρα χάλια και κατάφερε να την οδηγήσει στην κορυφή για είκοσι χρόνια.

Οι πολλές αλλαγές δεν έφεραν την «άνοιξη»

Η αλήθεια είναι πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει αλλάξει και λίγους προπονητές αυτά τα δέκα χρόνια απουσίας του Σερ Άλεξ.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες, ο Λουίς Φαν Γκάαλ, ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο Ραλφ Ράνγκινκ και φυσικά ο νυν κόουτς της ομάδας, Έρικ τεν Χαγκ. Έξι προπονητές σε δέκα χρόνια είναι όχι απλά μεγάλος, αλλά υπερβολικός αριθμός για έναν αγγλικό σύλλογο και δη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Φεύγει λοιπόν σήμερα ο Τεν Χαγκ γιατί πολύ απλά η διοίκηση του συλλόγου έκρινε ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Ποιος θα καθίσει στην άκρη του πάγκου της Γιουνάιτεντ για να αλλάξει την κατάσταση;

Μήπως ο «κανένας»;

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι εύκολο να βγει από τον «λαβύρινθο» που έχει το όνομα Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ναι, δεν είναι εύκολο αλλά απ’ την άλλη πλευρά υπάρχει κι ένα μεγάλο «πρέπει». Κι αυτό το συναίσθημα πρέπει να υπηρετήσουν οι ιθύνοντες του συλλόγου για να βγει η αγγλική ομάδα από το αδιέξοδο.

«Σκέφτηκαν άραγε την πιθανότητα επιστροφής του Σερ Άλεξ» αναρωτήθηκαν πολλοί οπαδοί της Γιουνάιτεντ μετά το νέο «ναυάγιο» της ομάδας τους. Not bad, not bad at all.

Ποιος είναι τελικά ο κατάλληλος;

Και φτάνουμε λοιπόν στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ποιος είναι ο κατάλληλος προπονητής για να οδηγήσει ξανά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε δρόμους επιτυχιών;

Αν ήξεραν την απάντηση οι Γκλέιζερ θα είχαν κάνει την κίνηση εδώ και καιρό.

Αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αρκεί μια ματιά στην ίδια πόλη για να δοθεί τέλος στα «πέτρινα» χρόνια της Γιουνάιτεντ.

Ίσως ν’ αρκεί μια ματιά στον πάγκο της Σίτι…