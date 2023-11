Στον μαγικό κόσμο των δεκαριών – Μέσι και Ζιντάν μιλούν για τον απόλυτο ποδοσφαιρικό αριθμό

Οδός ποδοσφαίρου, αριθμός 10!

Ένα συμβολικό νούμερο στο χώρο του ποδοσφαίρου, ένας αριθμός που «δήλωνε» πολλά για την ταυτότητα ενός παίκτη και για τις δυνατότητες του να ηγηθεί.

Ίσως σε παλιότερα χρόνια, μιας και σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως η φανέλα με το 10 εξιτάρει πάντα.

Και τον παίκτη που θα την φορέσει αλλά κυρίως τον κόσμο στις κερκίδες.

Είναι τέτοιες οι φαντασιώσεις των φιλάθλων για τον παίκτη με το 10 στην πλάτη, που θαρρείς ότι γίνονται δυνατά τ’ αδύνατα αν το 10άρι έχει κέφια.

Ένας αριθμός που τρέλαινε κόσμο στην πλάτη του Πελέ και του Μαραντόνα, στην πλάτη του Ζίκο και του Πλατινί.

Στην πλάτη του Μέσι για να φτάσουμε στις μέρες μας.

Μέσι και Ζιντάν μιλούν για την «έκλειψη» της θέσης

Που χάθηκαν όμως τα δεκάρια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο; Που είναι… κρυμμένοι οι βιρτουόζοι μέσοι που ξεσήκωναν τα πλήθη με μια ντρίπλα ή ένα τακουνάκι;

Δύο τεράστιες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δύο παίκτες που μάγεψαν με τις ενέργειες τους (ο ένας μαγεύει ακόμα) συζητούν για τον μαγικό αριθμό του ποδοσφαίρου και λένε πολλά.

Μέσι και Ζιντάν αναλύουν γιατί δεν υπάρχουν πολλά 10άρια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και εστιάζουν στην τακτική που έχει διαμορφώσει νέα «δεδομένα».

This is football: Zidane and Messi. ✨

Η συνάντηση των δύο τεράστιων μέσων ήταν όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο απολαυστική, με τον Ζιντάν ν’ αποθεώνει αρχικά τον Μέσι.

«Ευχαριστώ τον Θεό που παίζεις ακόμα» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Γάλλου για τον Αργεντίνο σούπερ σταρ, με τον Μέσι ν’ ανταποδίδει το κοπλιμέντο λέγοντας χαρακτηριστικά.

«Είμαι θαυμαστής σου, τρέφω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτά που έχεις πετύχει στο ποδόσφαιρο».

«Σήμερα σπανίζουν παίκτες με την παλιά έννοια του όρου»

Ο Ζιντάν επισήμανε πως σήμερα δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες με την παλιά έννοια του όρου 10άρι.

«Νομίζω ότι δεν μπορείς να βρεις πολλά δεκάρια σήμερα στο ποδόσφαιρο. Κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις των παικτών στο γήπεδο και στα συστήματα.

Αν παίζεις 4-4-2 ή 4-3-3 δεν βρίσκει θέση στο γήπεδο το παλιό δεκάρι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γάλλος και ο Μέσι συμφώνησε σε όλα.

Messi and Zidane talking about how the number 10 position is lost in today’s football and there are very few left

Zidane: “Well thank godness you still play.” ❤🇫🇷 pic.twitter.com/hVP1r0F1uH

