Ουκρανία: Έξι νεκροί από πυραυλική επίθεση στο Ντονέτσκ – Η στιγμή του χτυπήματος

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντονέτσκ, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κατεχόμενου τμήματος της ουκρανικής περιφέρειας, Ντενίς Πουσίλιν.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν» από τα πλήγματα στο κέντρο του Ντονέτσκ, έγραψε ο Πουσίλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Κατά την πυραυλική επίθεση, που αποδίδεται στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, επλήγησαν μια κοινωνική υπηρεσία, ένα ιατρικό κέντρο και κατοικίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The head of the so-called «DPR», Pushylin, said that 6 people were killed and 11 injured as a result of shelling of Donetsk. Ukrainian journalist Denys Kazanskyi noted that the video showing the aftermath of the shelling showed a Russian training center for controlling UAVs. pic.twitter.com/3gIYCU46qF

— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2023