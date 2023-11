Δεν επιβεβαιώνουν οι Παλαιστίνιοι την επίθεση στον Αμπάς

Ανατροπή με την επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε νωρίτερα την Τρίτη στο κομβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Δυτική Όχθη.

Τουρκικά Μέσα αναπαρήγαγαν κυρίως την είδηση ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν ενόπλους να πυροβολούν κατά ριπάς εναντίον οχήματος που φερόταν να ανήκει στη συνοδεία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, σύμφωνα με το Spectator Index, διέψευσε τις αναφορές για απόπειρα δολοφονίας του Αμπάς.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas

I deleted the video. Palestiniam sources say that these are armed clashes in the Jalazoun refugee camp in the Ramallah area. The Palestinian Authority says that the clashes are part of a raid they are conducting against drug dealers.

No assassination attempt. https://t.co/UjhcWElnU6

— Middle East Observer (@ME_Observer_) November 7, 2023