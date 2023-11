Χειροπέδες σε τρία αδέλφια που βίαζαν τη αδελφή τους στα βήματα του πατέρα τους

Τρεις άνδρες φυλακίστηκαν στην Ιρλανδία, αφού κακοποιούσαν σεξουαλικά την αδελφή τους και παιδιά συγγενών τους για σειρά πολλών ετών. Οι δράστες, τα ονόματα των οποίων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, αντιμετωπίζουν τώρα ποινές που κυμαίνονται από 11 έως 16,5 χρόνια.

Η μητέρα τους, 64 ετών, φυλακίστηκε τη Δευτέρα για παροχή βοήθειας σε έναν από τους γιους της, αφού βίασε την εγγονή της. Ο πατέρας τους, 66 ετών, καταδικάστηκε τον Μάιο στο πλαίσιο της ίδιας δίκης, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του, που αναμενόταν σήμερα, αναβλήθηκε λόγω της μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Η δίκη των τριών αδελφών από την Ιρλανδία διήρκεσε τρεις εβδομάδες και αφορούσε αδικήματα που σημειώθηκαν μεταξύ του 1999 και του 2005 σε όλη τη χώρα.

Incest rape horror: Three brothers who subjected their sister to years of sickening sexual assaults are jailed in Ireland for abusing her and their child relatives after being ‘taught to rape by their father’ https://t.co/KPBoNHLk8M pic.twitter.com/zjVVPTKi0s

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 6, 2023