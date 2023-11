Ποιοι είναι οι ζάπλουτοι «4» της Χαμάς – Πως η παλαιστινιακή οργάνωση έχτισε μια οικονομική αυτοκρατορία

Η Λωρίδα της Γάζας χαρακτηριζόταν ως η «μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου» πολύ καιρό πριν το ξέσπασμα του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Πυκνοκατοικημένη στα όρια ασφυξίας, με τους μισούς από τους Παλαιστίνιους στα εδάφη της εξαρτημένους από τα τρόφιμα των Ηνωμένων Εθνών.

Σήμερα, οι βομβαρδισμοί και οι εχθροπραξίες έχουν καταστήσει μια αφόρητη κατάσταση κυριολεκτικά αβίωτη. Δεν είναι όμως μόνο οι 2.3 εκατομμύρια κάτοικοι της που υποφέρουν εδώ και δεκαετίες και τώρα ξεκινούν κάθε μέρα τους με τον φόβο του θανάτου. Δίπλα τους ζουν και πολλοί εκατοντάδες εκατομμυριούχοι που ζουν σε μαρμάρινα αρχοντικά και πολυτελή ξενοδοχεία.

Ο λόγος για τους ηγέτες και τα στελέχη της Χαμάς που δεν περιορίζεται μόνο στη στρατιωτική πτέρυγα της, αλλά αποτελεί τη de facto εξουσία που κυβερνά τη Γάζα, ελέγχοντας οργανισμούς όπως το σύστημα υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γράφει η Daily Mail.

Η παλαιστινιακή ομάδα ανέλαβε την εξουσία το 2006 και ο πολιτικός ηγέτης της Ισμαήλ Χανίγια ανέλαβε την πρωθυπουργία την ίδια χρονιά. Παραμένει στην εξουσία έκτοτε και δεν έχει προκηρύξει ξανά εκλογές στην περιοχή. Στα χρόνια που μεσολάβησαν οι ηγέτες της ισλαμικής οργάνωσης πλούτισαν από τη δυστυχία των ανθρώπων της Γάζας.

Σύμφωνα με την Πρεσβεία του Ισραήλ στις ΗΠΑ, τρεις από τους πιο υψηλόβαθμους ηγέτες της Χαμάς (ο Αμπού Μαρζούκ, ο Χαλίντ Μασάλ και ο Ισμαήλ Χανίγια) έχουν καθαρή περιουσία άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκαστος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Χαμάς ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια και αποκαλύπτει ότι είναι η δεύτερη πλουσιότερη οργάνωση του είδους μετά τον ISIS. Σε πρόσφατο βίντεο της η πρεσβεία κατηγόρησε την Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα χρήματά της για την κατασκευή των περιβόητων σηράγγων που αποτελούν αυτή τη στιγμή το μεγάλο αγκάθι στις χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών και για τον εξοπλισμό των μαχητών της αντί για την κατασκευή ζωτικής σημασίας υποδομών, όπως είναι τα πηγάδια και η επεξεργασία νερού για τη βελτίωση της ζωής των αμάχων της Γάζας.

Μελέτη του 2021 έδειξε ότι περίπου το ένα τέταρτο των ασθενειών που εξαπλώνονται στην περιοχή προκαλείται από τη ρύπανση του νερού και για το 12% των θανάτων μικρών παιδιών την ευθύνη φέρουν οι λοιμώξεις που σχετίζονται με μολυσμένο νερό. «Ενώ οι κάτοικοι της Γάζας στερούνται βασικών αναγκών, η Χαμάς χρησιμοποιεί τη βοήθεια & τα κονδύλια για να γεμίσει τις δικές της τσέπες», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο X.

Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι η Χαμάς δεν κατασκευάζει καταφύγια για τους πολίτες, αντίθετα συσσωρεύει τον πλούτο της, και χρησιμοποιεί τους Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες. Στο ίδιο τέμπο το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bild καταγγέλλει ότι τα τρία προαναφερόμενα ηγετικά στελέχη της Χαμάς έχουν γίνει ζάπλουτοι στο πέρασμα των ετών και το ίδιο έχει πετύχει και ο τέταρτος της ομάδας τους, ο Γιούνις Καφίς.

Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο κύριος πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, θεωρείται ο πλουσιότερος από τους τέσσερις – παρά το γεγονός ότι κάποτε είχε ορκιστεί να ζει μόνο με ελαιόλαδο και μπαχαρικά ζάταρ. Ο 61χρονος πατέρας 13 παιδιών κρύβεται από το 2019, απολαμβάνοντας μια ζωή μέσα στην χλιδή σε πολυτελή ξενοδοχεία στο Κατάρ και την Τουρκία. Σύμφωνα με την Bild πετάει συχνά μεταξύ Τεχεράνης, Κωνσταντινούπολης, Μόσχας και Καΐρου με το ιδιωτικό του τζετ για να συναντήσει ηγέτες σε φιλικά κράτη, ενώ δύο από τους γιους του, ο Μαάζ και οΑμπντέλ Σαλάμ, εμφανίζονται συχνά σε αναρτήσεις τους στο Instagram να χαλαρώνουν σε κρεβάτια ξενοδοχείων στην Κωνσταντινούπολη ή τη Ντόχα.

