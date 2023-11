Σπουδαίο φιλικό Αγγλία – Βραζιλία τον Μάρτιο

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας ανακοίνωσε δύο δυνατές φιλικές αναμετρήσεις τις οποίες θα δώσουν τα «Λιοντάρια» το προσεχή Μάρτιο.

Όπως έγινε γνωστό η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στις 23 Μαρτίου, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ.

Αυτή τη στιγμή, οι δύο χώρες βρίσκονται στο Νο3 και στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αυτός θα είναι ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας μετά το 2017. Τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν σε επίσημη αναμέτρηση ήταν το 2002 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Μάλιστα, τρεις μέρες αργότερα (26/3) η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκέϊτ θα αντιμετωπίσει και την Εθνική ομάδα του Βελγίου στο ίδιο γήπεδο, σε ακόμα ένα δυνατό τεστ για τους Άγγλους πριν από το EURO.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Αγγλία έχει ήδη προκριθεί στα τελικά του EURO 2024 τα οποία θα πραγματοποιηθούν στα γήπεδα της Γερμανίας, ενώ η Βραζιλία το επόμενο καλοκαίρι θα συμμετάσχει στο Copa America το οποίο θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ.

