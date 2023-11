Πάνε για δεύτερο γύρο στη Σαουδική Αραβία – Τα μεγάλα ονόματα της Premier League που παίρνουν σειρά

Οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχουν αλλάξει μέσα σε ένα καλοκαίρι το στάτους του ποδοσφαίρου ξοδεύοντας πακτωλό χρημάτων για δεκάδες ποδοσφαιριστές, θέλοντας να φτιάξουν την κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ασία, το καλοκαίρι ήταν μόνο η αρχή, καθώς έχουν βάλει στόχο να επενδύσουν περισσότερα χρήματα στις δύο επόμενες μεταγραφικές περιόδους και έχουν ήδη βάλει στο μάτι τοπ ονόματα από την Premier League.

Σύμφωνα με το γνωστό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, τα τελευταία ονόματα που προστέθηκαν στη μεταγραφική λίστα των Σαουδαράβων είναι αυτό του Μπρόυνο Φερνάντες, αλλά και του Κέβιν Ντε Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι.

Αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ταμείο δημοσίων επενδύσεων της Αραβικής χώρας (PIF), το οποίο διαχειρίζεται τις τέσσερεις κορυφαίες ομάδες του εγχώριου πρωταθλήματος (Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ, Αλ Αχλί, Αλ Χιλάλ) είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε νέες ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις και να προσεγγίσει κι άλλους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Το PIF αναμένεται να προσεγγίσει τον 29χρονο μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2024, ενώ οι επαφές ενδέχεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, αλλά και τον Βέλγο σταρ της Σίτι.

Οι υπεύθυνοι της Pro League δεν σταματούν και συνεχίζουν να διαπραγματεύονται και με άλλους διάσημους άσους, έχοντας στις σκέψεις τους τους δύο ποδοσφαιριστές των ομάδων του Μάντσεστερ.

Συγκεκριμένα, η Αλ Νασρ συνάντησε τον ατζέντη του Κέβιν Ντε Μπρόινε για να γίνει συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ παράγοντας της Αλ Νασρ κατέθεσε τεράστια προσφορά για να πάρει τα δικαιώματα του Βέλγου σταρ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το καλοκαίρι του 2025.

🚨 Representatives from PIF, who own Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad and Al Ahli, are set to hold talks with Bruno Fernandes over the potential for future negotiations. 🇸🇦

(Source: @RudyGaletti) pic.twitter.com/Cyq0Kt87sF

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 6, 2023