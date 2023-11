Ερντογάν: Νέα επίθεση στο Ισραήλ – «Καθήκον μας να σταματήσουμε τη σφαγή στη Γάζα»

Νέα επίθεση στο Ισραήλ διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Παλαιστίνιους και σημειώνοντας πως η προστασία τους στη Γάζα από τις ισραηλινές θηριωδίες είναι υποχρέωσή της, εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ποτέ δεν αφήσαμε τους αδελφούς μας στη Γάζα απροστάτευτους, αβοήθητους και μόνους και ποτέ δεν θα το κάνουμε», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην παραθαλάσσια πόλη Ριζούντα της Μαύρης Θάλασσας στις 5 Νοεμβρίου.

«Είναι καθήκον μας να σώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας από την ισραηλινή καταπίεση και να σταματήσουμε τις σφαγές που διαπράττονται στη Γάζα μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου», είπε ακόμα ο Ερντογάν σύμφωνα με τη Hurriyet και μίλησε για «ιστορική υποχρέωση» της Τουρκίας να εκθέσει «τα εγκλήματα αυτών που διέπραξαν αυτή την ανήθικη, αδίστακτη, κατάπτυστη σφαγή σε όσους τους υποστηρίζουν».

«Δολοφόνοι που σκοτώνουν παιδιά, μητέρες και αθώους σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη- Είναι ανθρώπινο καθήκον μας να κρατήσουμε τους κλέφτες που κλέβουν την περιουσία των καταπιεσμένων», είπε ακόμα.

Ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι είναι επίσης ηθικό καθήκον της Τουρκίας να προστατεύσει τους ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ. «Πρέπει να γίνει γνωστό ότι εμείς, στην πραγματικότητα, κάνουμε περισσότερα απ’ όσα φαίνονται σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα και τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν η Τουρκία «βρίσκεται στο κέντρο του δακτυλίου της φωτιάς». «Δόξα τω Θεώ, έχουμε τη δύναμη, τα μέσα, την ικανότητα και την εμπειρία να αποτρέψουμε αυτή τη φωτιά από το να βλάψει τη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά.

Turkish President Erdogan speaks in Rize province:

– It’s our duty to stop massacre in Gaza

– We won’t leave our brothers in Gaza alone

– It is our historic responsibility to take firm stance against those who support these murders pic.twitter.com/0Guaeg66hw

