Κι όμως έπρεπε να μετρήσει: Το VAR στέρησε καθαρό γκολ στη Γιουνάιτεντ (vid)

Έξαλλοι είναι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το γκολ το οποίο τους ακύρωσε το VAR, στο ματς κόντρα στη Φούλαμ, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Φούλαμ.

Μετά από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά και το γύρισμα του Γκαρνάτσο μέσα στην περιοχή, ο ΜακΤόμινεϊ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ο VARίστας, έκρινε πως ο Μαγκουάιρ, ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε την φάση, για αυτό κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση και να αποφασίσει αν ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επηρέαζε την φάση και τον αντίπαλο γκολκίπερ, κάτι που τελικά και έγινε και το γκολ δεν μέτρησε. Και όλα αυτά μετά από αρκετά λεπτά διακοπής.

🚨 | Manchester United robbed of another goal! This image is incorrect, they draw lines wherever the hell they please now! @FA_PGMOL 😡 VAR get in the bin! 🚮 #mufc pic.twitter.com/LzArXb5KPq

— The Transfer Insider (@Transferintel) November 4, 2023