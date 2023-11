Νέο κρούσμα «Μενέντεζ»; – Αμερικανός πολιτικός ερευνάται εάν χρηματιζόταν από την Άγκυρα

To 2021, όταν εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για την Τουρκία: «Κοιτάζοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ορισμένα από τα επιτεύγματά της σε διαπολιτισμικό επίπεδο, πιστεύω ότι ο πολιτισμός μέσα από την Τουρκία έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ιστορία της δικής μας χώρας»

Πρόσφατα, ο δήμαροχος Έρικ Άνταμς παρευρέθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Emine Erdoğan στο Turkish House στη Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση «Path to the Global Zero Waste Movement», συμμετείχαν επίσης σύζυγοι αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στην 78η σύνοδο του η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως έχει πει ο ίδιος, πιθανώς κανείς άλλος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης δεν έχει επισκεφθεί την Τουρκία τόσο συχνά όσο εκείνος.

«Νομίζω ότι είμαι στην έκτη ή έβδομη επίσκεψή μου», είπε. Τουλάχιστον μία από αυτές τις επισκέψεις έγινε ενώ ήταν πρόεδρος του δήμου του Μπρούκλιν, όταν η κυβέρνηση της Τουρκίας ανέλαβε την εκδρομή, ανέφερε η Daily News.

Ο φιλότουρκος όμως δήμαρχος, φέρεται να μην έμεινε μόνο στον θαυμασμό του για την Άγκυρα, αλλά να πέρασε και σε ύποπτα πέρα-δώσε.

Όπως ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει μπει στο στόχαστρο του FBI για το εάν κατά την προεκλογική εκστρατεία του συνωμότησε με την τουρκική κυβέρνηση για να λάβει παράνομες ξένες δωρεές, ανέφεραν οι New York Times.

Οι πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν επιδρομή νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι της επικεφαλής του χορηγιών του δημάρχου, Μπριάνα Σαγκς στο Μπρούκλιν. Η Σάγκς έχει διαχειριστεί συγκέντρωση χορηγιών ύψους 18,4 εκατ. δολ. για την επιτυχημένη εκλογική εκστρατεία του το 2021 και έχει επιβλέψει τη συγκέντρωση περισσότερων από 2,7 εκατ. δολ. σε συνεισφορές για την εκστρατεία επανεκλογής του το 2025.

Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου είπαν στο CNN ότι οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ξένοι υπήκοοι -στους οποίους απαγορεύεται να κάνουν συνεισφορές- μπορεί να έχουν «πατεκάρει» δωρεές πηγαίνοντας σε αμερικανοτουρκικές κοινότητες της Νέας Υόρκης και αναθέτοντας σε Αμερικανούς πολίτες Τουρκικής καταγωγής να ενεργούν ως «διανομείς συνεισφορών».

Το ένταλμα της έρευνας

Σύμφωνα με το ένταλμα έρευνας, οι αξιωματικοί του FBI επικεντρώθηκαν επίσης στο εάν η εκστρατεία του δημάρχου ωφέλησε αξιωματούχους και τους υπαλλήλους της κατασκευαστικής εταιρείας του Μπρούκλιν, καθώς και Τούρκους αξιωματούχους.

Οι πράκτορες κατέσχεσαν τρία iPhone και δύο φορητούς υπολογιστές μαζί με έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός «φάκελου της Μανίλα με την ένδειξη Eric Adams», επτά κλασέρ και άλλο υλικό.

Οι αρχές προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για την πιθανή εμπλοκή μιας κατασκευαστικής εταιρείας στο Μπρούκλιν με δεσμούς με την Τουρκία καθώς και ενός μικρού πανεπιστημίου στην Ουάσιγκτον που έχει επίσης δεσμούς με την Τουρκία και τον Άνταμς.

Στο μικροσκόπιο του FBI είναι και η αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για κλοπή ομοσπονδιακών κεφαλαίων και συνωμοσία για κλοπή ομοσπονδιακών κεφαλαίων, ηλεκτρονική απάτη και συνωμοσία απάτης, καθώς και συνεισφορές ξένων υπηκόων σε προεκλογικές εκστρατείες.

Η απάντηση Άνταμς

Ο Άνταμς αναφέρθηκε στην έρευνα για την εκστρατεία του το απόγευμα της Πέμπτης, λέγοντας ότι κρατά τον εαυτό του και την εκστρατεία του σε υψηλά πρότυπα.

«Αισθάνομαι εξαιρετικά άνετα για το πώς συμμορφώνομαι με τους κανόνες και τις διαδικασίες. Το έχω δηλώσει ξανά και ξανά. Διατηρώ τον εαυτό μου σε υψηλά πρότυπα, κρατάω την εκστρατεία μου σε υψηλά πρότυπα και κρατάω το προσωπικό μου στο δημαρχείο σε υψηλό επίπεδο», είπε.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη ότι η έρευνα είχε στόχο τον δήμαρχο και δεν κατηγορείται για αδικήματα. Ωστόσο, η επιδρομή προφανώς τον ώθησε να ακυρώσει απότομα πολλές συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη το πρωί στην Ουάσιγκτον, όπου σχεδίαζε να μιλήσει με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και μέλη του Κογκρέσου για τη μεταναστευτική κρίση.

Αντίθετα, επέστρεψε βιαστικά στη Νέα Υόρκη «για να ασχοληθεί με ένα θέμα», είπε ένας εκπρόσωπος του δημάρχου.

Είπε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με κανέναν αξιωματούχο επιβολής του νόμου, αλλά δεσμεύτηκε να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε έρευνα. Ο Άνταμς είπε ότι επέστρεψε από την Ουάσιγκτον για να είναι παρόν για να «εξετάσει αυτήν την έρευνα» καθώς εξελίσσονταν.