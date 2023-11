Εντυπωσιακή επίδοση από τον Φαλ

Ο Μουσταφά Φαλ τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί τον «δεινόσαυρο« του Ολυμπιακού, έχοντας προσφέρει με το μέγεθος του τη σκληράδα και τη δύναμη που είχαν ανάγκη οι Πειραιώτες, κάτω από τη ρακέτα.

Στη Euroleague έχει αγωνιστεί σε 81 παιχνίδια μέχρι στιγμής με τον Ολυμπιακό (37 τη σεζόν 2021/22, 40 τη σεζόν 2022/23 και 4 τη φετινή σεζόν).

Σε αυτούς τους αγώνες έχει καταφέρει να προσφέρει στον Ολυμπιακό, 7.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά ματς, αλλά το στατιστικό που τον φέρνει στη δεύτερη θέση μίας πολύ ιδιαίτερης λίστας, πίσω μόνο από τον «Θρύλο» του Ολυμπιακού, Βασίλη Σπανούλη, είναι οι βαθμοί του στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ κατάφερε να συγκεντρώσει 1.000+ βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 81 παιχνίδια, με τον «Kill Bill» να είναι ο μοναδικός που είχε φτάσει σε τετραψήφιο νούμερο βαθμών σε λιγότερα παιχνίδια (65), στην ιστορία της ομάδας στη Euroleague.

O Φαλ για να φτάσει αυτό το νούμερο, μαζεύει με τις εμφανίσεις του κατά μέσο όρο 12.4 βαθμούς ανά παιχνίδι, την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος του Σπανούλη ήταν 15.4 σε κάθε αγώνα.

Σε 81 παιχνίδια 1.000 βαθμούς είχε συγκεντρώσει και ο Γιάννης Μπουρούσης με τη φανέλα του Ολυμπιακού (ο Φαλ μάζεψε 1.005 σε ίδιο αριθμό παιχνιδιών, γι’ αυτό και βρίσκεται πάνω από τον Έλληνα ψηλό).

Ο Ματ Λοτζέσκι είχε φτάσει αυτό το νούμερο σε 85 παιχνίδια, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, από την πρώτη του παρουσία στον Ολυμπιακό είχε χρειαστεί 99 ματς για να συγκεντρώσει 1.000 βαθμούς στο PIR, συμπληρώνοντας την κορυφαία πεντάδα της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας.

🇫🇷 Moustapha Fall is the 2nd fastest (fewest games) player to reach 1,000 total PIR for 🇬🇷 Olympiacos Piraeus in the #EuroLeague:

🇬🇷 Vassilis Spanoulis (65 games)

🇫🇷 Moustapha Fall (81) 👈

🇬🇷 Ioannis Bourousis (81)

🇺🇸 Matt Lojeski (85)

🇷🇸 Nikola Milutinov (99)

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) October 31, 2023