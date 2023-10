ΗΠΑ: «Χτενίζουν» το Μέιν για τον μακελάρη – «Άκουγε φωνές»

Ασύλληπτος παραμένει ο μακελάρης του Μέιν, που σκότωσε το βράδυ της Τετάρτης σκότωσε 18 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 13 σε ένοπλες επιθέσεις που εξαπέλυσε σε μια αίθουσα μπόουλινγκ και ένα μπαρ της πόλης Λιούιστον.

Οι αρχές χτενίζουν το νότιο Μέιν και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βασικού υπόπτου, του Ρόμπερτ Ρ. Καρντ, ο οποίος φέρεται να είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική το περασμένο καλοκαίρι.

Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός γενειοφόρου άνδρα που φορούσε καφέ πουλόβερ και τζιν, οπλισμένου με ένα ημιαυτόματο όπλο.

«Αυτή είναι μια μαύρη ημέρα για το Μέιν» είπε η κυβερνήτρια Τζάνετ Μιλς. «Ο Καρντ θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος και η αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν, για κανέναν λόγο» πρόσθεσε.

Η πολιτειακή αστυνομία εντόπισε ένα λευκό SUV με το οποίο πιστεύεται ότι ο Καρντ πήγε στην πόλη Λίσμπον, περίπου 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λιούιστον. Νωρίς το πρωί κάλεσαν τους κατοίκους του Λιούιστον, της Λίσμπον και του Μπόουντιν –όπου είναι η δηλωμένη κατοικία του Καρντ– να κλειστούν στα σπίτια τους.

Απόκοσμη σιγή επικρατούσε το πρωί στο Λιούιστον και τη Λίσμπον, καθώς σχεδόν κανένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφορούσε στους δρόμους και ελάχιστοι ήταν οι κάτοικοι που βγήκαν έξω. Πολλά καταστήματα στο κέντρο αυτών των πόλεων παρέμειναν κλειστά.

Footage from the scene of the shooting in Lewiston shows broken glass and law enforcement presence The shooting in Lewiston is the deadliest in Maine history with at least 18 people confirmed dead #Lewiston #BowlingAlley #Massshooting #ActiveShooter #RobertCard #AR15 pic.twitter.com/sPcNX9nK9x

— Abbaye (@AKrider360) October 26, 2023