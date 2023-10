Γάζα: Το Instagram ζητά συγγνώμη για το χαρακτηρισμό «τρομοκράτης» σε παλαιστίνιους χρήστες

Η Meta Platforms υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη για την προσθήκη της λέξης «τρομοκράτης» στα προφίλ ορισμένων παλαιστίνιων χρηστών στο Instagram, κάνοντας λόγο για λάθος στη μετάφραση.

Ο χαρακτηρισμός εμφανίστηκε στα βιογραφικά χρηστών που περιλάμβαναν τη λέξη «Παλαιστίνιος» στα αγγλικά μαζί στο εικονίδιο της παλαιστινιακής σημαίας και την αραβική λέξη «alhamdulillah» που σημαίνει «Δόξα τω Θεώ».

Όταν ο αναγνώστης κλίκαρε το κουμπί αυτόματης μετάφρασης εμφανιζόταν η φράση «Δόξα τω Θεώ, οι παλαιστίνιοι τρομοκράτες μάχονται για την ελευθερία τους».

Το Instagram άλλαξε τις ρυθμίσεις όταν ένας χρήστης με το όνομα @khanman1996 ανέβασε φωτογραφίες της εσφαλμένης μετάφρασης, αναφέρει το BBC.

«Εκφράζουμε την ειλικρινή συγγνώμη μας για αυτό που συνέβη» δήλωσε εκπρόσωπος της Meta στο βρετανικό δίκτυο.

I’m obviously not Palestinian but I saw this on a friend’s story and thought I’d try it out and…wtf pic.twitter.com/5OQa4D9CRO

— #1 Kemba Walker Stan Account™ (@khanman96) October 15, 2023