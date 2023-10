Γάζα: Μπλοκαρισμένη η ανθρωπιστική βοήθεια – Καταγγέλλουν σχέδιο λιμοκτονίας

Παγκόσμια αγανάκτηση προκαλούν οι συνθήκες εξαθλίωσης που βιώνουν οι 2 και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας.

Με λιγοστό φαγητό, σχεδόν χωρίς νερό, προσπαθούν να επιζήσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Μικρά παιδιά, φτάνουν στο σημείο να πίνουν θαλασσινό νερό για να κρατηθούν στη ζωή.

«Οι οικογένειες πίνουν θαλασσινό νερό και από ανθυγιεινά πηγάδια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από «ασθένειες, αφυδάτωση και τελικά θάνατο για τα παιδιά», δήλωσε ο υπεύθυνος της UNICEF για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Σαλίμ Οβάις.

Aid delivery waits to enter Gaza from Egypt at Rafah crossing https://t.co/3p8sb7QdKI pic.twitter.com/B7LKHsH73S

