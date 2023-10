The Sun: Ποδοσφαιριστής της Premier League διοργάνωσε μυστικό πάρτι οργίων σε ξενοδοχείο

Ποδοσφαιριστής της Premier League διοργάνωσε sex party σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun το οποίο αναφέρει ότι μοντέλα αναγκάστηκαν να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας για να μην μιλήσουν.

Μια από τις κοπέλες που της ζητήθηκε να παραδώσει το κινητό της στο πεντάστερο ξενοδοχείο του Λονδίνου υποστήριξε ότι «ήταν άγριο».

Σε πλάνα που διέρρευσαν στη The Sun την Κυριακή διοργανωτής λέει στους επισκέπτες πού να συναντηθούν και πώς να αντιμετωπίσουν την ασφάλεια. Ο διοργανωτής μιλάει σε βίντεο στο ξενοδοχείο, λέγοντας: «Λοιπόν παιδιά, πολύ εύκολο. Αυτό είναι το πίσω μέρος. Εδώ μπορούμε να φτάσουμε και να παρκάρουμε και ο οδηγός να μας αφήσει. Εδώ θα υπάρχει ασφάλεια. Αυτή είναι η είσοδος για τα κορίτσια και για όλους».

On tomorrow’s front page: Premier League ace hosted secret sex party with model guests forced to sign legal gagging orders https://t.co/gPSv2sgKFg pic.twitter.com/ph59sMOgcS

— The Sun (@TheSun) October 14, 2023