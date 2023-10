Πήρε το China Open η Σφιόντεκ

Τους 16 τίτλους έφτασε στην καριέρα της η Ίγκα Σφιόντεκ. Η Πολωνή τενίστρια, Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε με με 6-2, 6-2 της Λουντμίλα Σαμσάνοβα παίζοντας εξαιρετικό τένις και κατέκτησε τον τίτλο του China Open.

Αφού πρώτα «έσπασε» το σερί 16 νικών της Αμερικανίδας Κόκο Γκοφ στα ημιτελικά, η Σφιόντεκ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον καταληκτικό αγώνα της στο Πεκίνο.

Με βασικό «όπλο» το service (83%), η Σφιόντεκ, μετά το 2-2 στο πρώτο σετ, είδε την αντίπαλό της να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Στο 6ο game, η Σφιόντεκ έκανε το πρώτο break, για να προηγηθεί με 5-2 και να κάνει το 1-0 με 6-2.

Στο δεύτερο σετ, η Σφιόντεκ ανέβασε την απόδοσή της και στο 4ο game πήρε προβάδισμα τριών games (4-1).

H Ρωσίδα Σαμσόνοβα κράτησε το service της (4-2), αλλά η Σφιόντεκ απέδειξε την ανωτερότητά της για το 5-2. Και εν συνεχεία πήρε τον πόντο και με 6-2 ξανά κατέκτησε τον τίτλο.

Αυτή ήταν η 6η διαδοχική νίκη της Σφιόντεκ, χάρη στην οποία έφτασε τους 6 τίτλους WTA 1000 που είναι και πρώτος WTA 1000 τίτλος της εντός τους 2023.

Watching Iga Swiatek lifting a trophy has become such a recurring thing. But I have to say… it never gets old. Give it up for your Beijing 2023 Champion. 🥹❤🇵🇱 pic.twitter.com/A1UsuFjEhe — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 8, 2023

Iga Swiatek is in tears as she wins her 6th WTA 1000 title She immediately walks over to her team to give them a hug. 🥹 Whoever says this season hasn’t been a success simply doesn’t know anything about how difficult it is to win titles like this. Absolutely sensational. 🇵🇱❤ pic.twitter.com/COPf3nSkXu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 8, 2023