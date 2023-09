Βραζιλία: Φοιτητές ιατρικής αυνανίστηκαν για να πανηγυρίσουν νίκη της γυναικείας ομάδας βόλει

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Βραζιλία. Φοιτητές ιατρικής, για να πανηγυρίσουν τη νίκη της γυναικείας ομάδας βόλει του πανεπιστημίου τους, δεν δίστασαν να κατεβάσουν τα παντελόνια τους, να εισβάλουν στο γήπεδο και να αυνανιστούν.

Στο βίντεο από όσα απίστευτα συνέβησαν σε αγώνα του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος βόλεϊ, φαίνεται μια ομάδα φοιτητών να έχουν μπει στο γήπεδο και να τρέχουν ημίγυμνοι αγγίζοντας τα γεννητικά τους όργανα.

Δείτε το βίντεο:

When your women’s volleyball team wins a championship game, at Santo Amaro University

And you’re a pack of male Brazilian medical students

What do you do

Well, rush the volleyball court and do a circle jerk

Of course~ pic.twitter.com/ZwczLBPq4J

— TruthInBytes (@bytesintruth) September 20, 2023