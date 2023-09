Μαύρη Θάλασσα: Στις φλόγες δεξαμενή πετρελαίου – Αναφορές για εκρήξεις

Μία δεξαμενή πετρελαίου φλέγεται από νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Αντλέρσκι στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα.

Την φωτιά επιβεβαίωσε ο Βενιαμίν Κοντράτγεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα.

«Τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό διερευνώνται», ανέφερε ο Κοντράτγεφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στο κανάλι ειδήσεων από την Ρωσία Mash, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναρτήθηκε ένα βίντεο μιας μεγάλης στήλης καπνού πάνω από την πόλη. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, πριν από το ξέσπασμα της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter αναφέρεται ακόμα ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα ουκρανικής επίθεσης με drone.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις παραπάνω αναφορές.

💥🔥🇷🇺 – Big fire in #Sochi:

According to our information, a fuel tank is burning near Adler airport, before that residents heard the sound of an explosion. pic.twitter.com/gMIoYQUip5

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) September 20, 2023