Τραγωδία στη Λιβύη: «Το λεωφορείο της ελληνικής αποστολής είχε δεξαμενές αερίου»

Το λεωφορείο της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της, είχε δεξαμενές αερίου, υποστηρίζει ο στρατιωτικός αναλυτής, Παναγιώτης Θεοδωρακίδης.

«Οι πληροφορίες μου είναι ότι το λεωφορείο είχε και αυτό δεξαμενές αερίου, εξ ου και η ανάφλεξη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρακίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, μια πληροφορία, η οποία αν επιβεβαιωθεί εξηγεί γιατί υπήρξε έκρηξη και μεγάλη φωτιά, που στην πραγματικότητα ήταν αυτή που σκότωσε τα πέντε μέλη της ελληνικής αποστολής.

Επιπρόσθετα, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ τόνισε ότι τα μέτρα ασφαλείας τόσο από το ΓΕΕΘΑ όσο και από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στη Λιβύη δεν ήταν πρέποντα σε μια χώρα που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εμφύλιο πόλεμο.

«Ήταν μία άτυχη στιγμή σε μία χώρα η οποία βρίσκεται σε χάος» είπε ο στρατιωτικός αναλυτής προσθέτοντας ότι «η κατάσταση στη Λιβύη ήταν τέτοια που έπρεπε επιπροσθέτως να ληφθεί μια ανάλυση κινδύνου και ρίσκων ιδιαίτερη».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην λανθασμένη, όπως την χαρακτήρισε, επιβίβαση των μελών της 19μελούς αποστολής -16 εκ των οποίων στρατιωτικοί- σε ένα τουριστικό λεωφορείο, η κατασκευή του οποίου εξετάζεται από τους πραγματογνώμονες.

Αναφερόμενος στα μέτρα ασφαλείας που έπρεπε να λειτουργήσουν ακόμα και σε ένα κομβόι ειρηνευτικής δύναμης – άσχετα αν οι ένοπλες δυνάμεις, ανέλαβαν μια ανθρωπιστική προσπάθεια προς τη Λιβύη- δήλωσε εμφατικά ότι «έπρεπε να είναι διαφορετικές οι συνθήκες αυτοπροστασίας, επικοινωνίας και ο σχεδιασμός».

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023