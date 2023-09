Βραζιλία: Βρέθηκε το πρώτο υβρίδιο σκύλου – αλεπούς παγκοσμίως

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη αποκάλυψε ότι η μητέρα του ζώου είναι αλεπού της πάμπας και ο πατέρας της ένας οικόσιτος σκύλος άγνωστης ράτσας. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση αναπαραγωγής αλεπούς και σκύλου, πιστεύουν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την Telegraph, το ζώο έχει την ίδια σωματοδομή με ένα μεσαίου μεγέθους σκύλο, μεγάλα, μυτερά αυτιά, μακρύ ρύγχος με κατάμαυρη μύτη, διογκωμένα καστανά μάτια και ένα πυκνό, μαυροκαφέ τρίχωμα με κηλίδες λευκού και γκρι.

Οι γιατροί που τον φρόντισαν του έδωσαν τα ονόματα «graxorra» και «dogxim». Οι ίδιοι ανέφεραν πως η συμπεριφορά του έμοιαζε τόσο με αυτή ενός σκύλου, όσο και μίας αλεπού.

Στην προσπάθειά του να το ταΐσουν, εκείνο αρνήθηκε και έφαγε ζωντανά τρωκτικά. Γάβγιζε σαν σκύλος αλλά είχε ένα χοντρό, σκούρο τρίχωμα παρόμοιο με την αλεπού. Επίσης ήταν επιφυλακτικό με τους ανθρώπους, κάτι που στην πορεία άλλαξε.

