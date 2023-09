Κυπριακό: Συνεχίζονται τα έργα για την κατασκευή του δρόμου στην Πύλα

Μετά από την άγρια επίθεση που είχαν δεχθεί οι κυανόκρανοι από τους Τουρκοκύπριους, ο δρόμος προς την Πύλα, ο οποίος κατά τους Τούρκους έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους, άρχισε και πάλι να λειτουργεί.

Συγκεκριμένα, οι Τουρκοκύπριοι συνέχισαν να κατασκευάζουν την οδό στις 15:30 της Δευτέρας (11/09). Μετά τις εργασίες πλήρωσης του δρόμου μήκους 11 χιλιομέτρων, ρίχτηκε άσφαλτος σε 1,5 χιλιόμετρο του δρόμου. Τα συνεργεία θα ρίξουν άσφαλτο μετά τις εργασίες πλήρωσης του τμήματος μέχρι την ενδιάμεση ζώνη.

Οι οδικές εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι την ελεγχόμενη από τον ΟΗΕ ενδιάμεση ζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σιωπήσει προς το παρόν, για να αποφύγουν τις ανατιπαραθέσεις.

Ακόμη, τονίζεται από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ότι όταν τα έργα του δρόμου φτάσουν στη νεκρή ζώνη, ο ΟΗΕ θα πρέπει να λάβει θέση σχετικά με . Η πλευρά της ΤΔΒΚ, από την άλλη πλευρά, είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει το δρόμο ό,τι κι αν γίνει.

Η Τουρκοκυπριακή πλευρά είχε αναφέρει πως υπάρχει συμφωνία, πράγμα που η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση ανακοίνωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί. Ο λόγος της μη επίτευξης συμφωνίας είναι ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχεται την τουρκική παρουσία στη νεκρή ζώνη, η οποία περιλαμβάνει την Πύλα, όπου ζουν Έλληνες και Τούρκοι, και η οποία αποτελεί το 3% του εδάφους του νησιού.

Από την άλλη πλευρά, οι Τουρκοκύπριοι, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή και η νεκρή ζώνη, ελέγχονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πως δεν ανήκει στους Ελληνοκύπριους.

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus (#UNFICYP) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.

Read full statement here: https://t.co/awfxpgY1Et pic.twitter.com/YtK7QW2bbN

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) August 18, 2023