Daniel-DANA… 5-0!

Η Ισπανία υπέφερε, αλλά όχι σαν την Ελλάδα. Το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco απορεί και δίνει την εξήγηση του στο φαινόμενο:

«Η καταιγίδα Daniel έχει δώσει πέντε φορές περισσότερες βροχές στην Ελλάδα από το DANA στην Ισπανία, παρόλο που σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Πως γίνεται;

Η Ελλάδα, ολοσχερώς κατεστραμμένη από τις πλημμύρες: Θα μπορούσε να βρέξει έτσι στην Ισπανία;

Οι καταρρακτώδεις βροχές που υφίσταται η Ελλάδα δεν έχουν προηγούμενο. Μεγάλο μέρος της χώρας έχει πλημμυρίσει, εκτοπίζοντας εκατοντάδες ανθρώπους και καταστρέφοντας σπίτια, γέφυρες και δρόμους.

Πολλές πόλεις έχουν παραλύσει, με κτίρια σχεδόν αόρατα κάτω από το νερό, με μόνο την οροφή να φαίνεται.

Οι ειδικοί αναλύουν τώρα γιατί η καταιγίδα «Daniel» ήταν τόσο έντονη, η οποία άφησε πέντε φορές περισσότερες βροχές στην Ελλάδα από ότι η DANA στην Ισπανία, η οποία ήταν επίσης τρομακτική.

How it can be flooding in Spain and Greece while large parts of Europe are under record-breaking September heat…

Remarkable omega [Ω] block ongoing. pic.twitter.com/TX584SRci6

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 5, 2023