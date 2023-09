Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 28 χιλιόμετρα βόρεια από το Βαθύ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 12,7 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη δόνηση σημειώθηκε στις 8:56 το πρωί, και ήταν μεγέθους 3,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού αυτού, εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά από το Βαθύ με εστιακό βάθος 10,5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο των δονήσεων εντοπίζεται κοντά στο Κουσάντασι.

🔔#Earthquake (#deprem) M2.3 occurred 17 km NW of #Kuşadası (#Turkey) 41 min ago (local time 08:31:32). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/zsggBROb2E

🖥https://t.co/qWk4Elyx7i pic.twitter.com/l1KbqHFYYD

— EMSC (@LastQuake) September 4, 2023