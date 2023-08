Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι θα πάει στη Φλόριντα το Σάββατο το πρωί, μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ιντάλια, που έκτοτε έγινε τροπική καταιγίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Φλόριντα είναι κυβερνήτης ένας από τους πιο σκληρούς πολιτικούς του αντιπάλους, ο Ρεπουμπλικάνος Ρον Ντε Σάντις.

Ο Ιντάλια, που προκάλεσε στη Φλόριντα άνοδο-ρεκόρ της στάθμης των υδάτων και πολύ μεγάλες πλημμύρες, συνέχισε την καταστροφική του πορεία στη νοτιοανατολική ακτή των ΗΠΑ.

«Θα πάω στη Φλόριντα το Σάββατο το πρωί», είπε ο Μπάιντεν με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην έδρα της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, στην Ουάσιγκτον.

⚡🇺🇸 #USA – President Biden begins his comments on the #Hurricane disaster by cracking jokes.#HurricaneIdalia #Florida #FloridaHurricane pic.twitter.com/fkqzr2aPYN

— X News Monitor (@xNewsMonitor) August 31, 2023