Νέο πραξικόπημα συγκλονίζει την Αφρική, αυτή τη φορά στην Γκαμπόν.

Ο πρόεδρος της χώρας Αλί Μπονγκό Οντιμπά, που έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τους στρατιωτικούς που τον ανέτρεψαν σήμερα με πραξικόπημα, καλεί «όλους» τους «φίλους» του να «κάνουν θόρυβο», σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδίδουν και διεθνή ΜΜΕ.

Ο 64χρονος πρόεδρος κυβερνά την Γκαμπόν για περισσότερα από 14 χρόνια, ενώ είχε ανακηρυχθεί νικητής των εκλογών που διεξήχθησαν το Σάββατο, λίγο πριν από το πραξικόπημα.

Στο βίντεο, η ώρα και η τοποθεσία λήψης του οποίου δεν μπορούν να προσδιοριστούν, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φαίνεται καθισμένος σε μια πολυθρόνα και λέει πως βρίσκεται στην «κατοικία» του.

Εμφανώς ανήσυχος, λέει στα αγγλικά: «Είμαι ο Αλί Μπονγκό Οντιμπά, πρόεδρος της Γκαμπόν», «στέλνω ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο για να τους πω να κάνουν θόρυβο» όσον αφορά «τους ανθρώπους που συνέλαβαν εμένα και την οικογένειά μου», λέει στα αγγλικά.

NEW VIDEO: Gabon president Ali Bongo Ondimba appeals for international support after military coup – in English pic.twitter.com/Sj8PXkCKqa

— Larry Madowo (@LarryMadowo) August 30, 2023