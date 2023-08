Τους δύο έφτασαν οι νεκροί στη Ρουμανία μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες Σάββατο κοντά στο Βουκουρέστι σε σταθμό ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο, ενώ ακόμη 56 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Τριάντα εννέα πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο πρατήριο στην πόλη Κρεβεντία, βόρεια του Βουκουρεστίου, αφού σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη τραυματίστηκαν όταν υπήρξε και δεύτερη.

Οι δύο νεκροί είναι ένα ζευγάρι: ο άνδρας υπέστη ανακοπή, ενώ η γυναίκα, που έφερε σοβαρά εγκαύματα, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Seeing reports that one person was killed and 33 injured. Explosion at liquefied petroleum gas (LPG) station in Romania.

