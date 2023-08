Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου της Κωνσταντινούπολης ο γνωστός Τούρκος επιχειρηματίας, Αλί Σαμπανσί, μετά από ατύχημα που είχε με ταχύπλοο σκάφος.

Ο ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Esas Holding ήταν αυτός που οδηγούσε το σκάφος, το οποίο έπεσε σε βράχια μεταξύ Λειψών και Λέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγαινε με τη γυναίκα και τα παιδιά τους από τους Λειψούς σε εστιατόριο στη Λέρο. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ τα δύο παιδιά τους είναι καλά στην υγεία τους, αφού πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα λίγο πριν το ατύχημα.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου ο Σαμπανσί υπεβλήθη σε δύο επεμβάσεις και αργότερα μεταφέρθηκε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Αλικαρνασσό, όπως αποκαλύπτει η Cumhuriyet ενώ το CNNTurk τονίζει ότι τώρα βρίσκεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.

Ο μεγιστάνας παραμένει στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και η σύζυγός του έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο η κατάστασή της παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Ali Sabancı, Owner of Pegasus Airlines and his wife, Vuslat Doğan Sabancı, were severely wounded at an accident on a speedboat, hitting rocks near Leros Island. Ali Sabancı was taken to the intensive care unit. His wife has several broken bones. Both are in critical condition.

— Free Turkish Press (@FTPEnglish) August 25, 2023