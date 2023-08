Ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις στο αεροδρόμιο Gatwick της Βρετανίας αυτό το Σαββατοκύριακο μετά την αποδοχή από τους εργαζόμενους βελτιωμένων προτάσεων για τις αποδοχές τους, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο Unite.

«Το Unite προέβη στον συντονισμό σχετικά με τις εργασιακές διαφορές στο Gatwick για να διασφαλίσει μισθολογικές αυξήσεις που αξίζουν τα μέλη του», αναφέρει η γενική γραμματέας του συνδικάτου Σάρον Γκρέιχαμ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Τόνισε πως πρόκειται για τεράστιο επίτευγμα και πως «η εκστρατεία αμοιβών στο αεροδρόμιο του Gatwick αυτό το καλοκαίρι είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα για το πώς η αμείλικτη εστίαση του Unite στις εργασίες, τις αμοιβές και τις συνθήκες αποφέρει άμεσα οικονομικά μερίσματα για τα μέλη της».

Το Unite σημείωσε ότι τα μέλη του που εργάζονται σε μια από τις εταιρείες προσωπικού εδάφους στο Gatwick αποδέχθηκε αύξηση 14% των μισθών.

«Δεν υπάρχει αυτήν την στιγμή προγραμματισμός για περαιτέρω κινητοποιήσεις στο αεροδρόμιο» πρόσθεσε η Γκρέιχαμ.

