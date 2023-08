Δύο παιδάκια είναι ανάμεσα στους 18 μετανάστες που βρέθηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο χωριό Άβαντας στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Υπενθυμίζετεται ότι η φωτιά εντός του δάσους της Δαδιάς, ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Αυγούστου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν να την αντιμετωπίσουν προτού επεκταθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Παύλο Παυλίδη που εξέτασε μακροσκοπικά τις σορούς οι απανθρακωμένοι βρέθηκαν σε ομάδες 2-3 ατόμων σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

«Ήταν συνολικά δέκα οχτώ απανθρακωμένοι, όλοι τους άντρες, και δυο εξ αυτών ήταν παιδάκια. Βρέθηκαν όλοι σε ομάδες δυο-τριών ατόμων σε μια απόσταση πεντακοσίων μέτρων, προφανώς ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν και κάποιοι εξ αυτών είχαν καεί μέσα σ ένα μαντρί. Όπως μου εξήγησαν οι αστυνομικοί που με συνόδευαν, η περιοχή αποτελεί πέρασμα παράτυπων μεταναστών, στην διαδρομή από τα σύνορα προς τα ενδότερα, μέσω του ορεινού όγκου της Ροδόπης» λέει κ. Παυλίδης

Ο κ. Παυλίδης εξήγησε ότι οι σοροί θα μεταφερθούν αύριο στο νοσοκομείο για νεκροψία-νεκροτομή. Φήμες περί εντοπισμού και άλλων οχτώ σορών, σε διαφορετικό σημείο δεν επιβεβαιώθηκαν από τον ιατροδικαστή.

Η είδηση μεταδόθηκε ως έκτακτη από μεγάλα διεθνή μέσα όπως Associated Press και BBC, με την προσφυγική-μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας να έχει δεχτεί σφοδρή κριτική κυρίως μετά το ναυάγιο στην Πύλο.

Σφοδρή κριτική μιλώντας για «φρικτό έγκλημα» ασκούν στην κυβέρνηση αντιρατσιστικές οργανώσεις και κόμματα, χωρίς να αφήνουν ασχολίαστη τη σπουδή της κυβέρνησης με το που ξέσπασε η φωτιά να φροντίσει για αύξηση των περιπολιών στα σύνορα.

«Ο θάνατος δεκάδων ξεριζωμένων συνανθρώπων μας, που βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο δάσος της Δαδιάς αποτελεί ένα φρικτό πολύνεκρο έγκλημα, που σμπαραλιάζει τις όποιες κυβερνητικές δικαιολογίες ότι στον “πυρήνα του σχεδιασμού” βρίσκεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής», τονίζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ

«Ο ρατσισμός της κυβέρνησης δολοφονεί από τη Δαδιά μέχρι την Πύλο» αναφέρεται στην σκληρή ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, η οποία καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στο Σύνταγμα στις 7 το απόγευμα.

Στους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης αναφέρεται στη δήλωση με την οποία εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο των μεταναστών ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρης Καιρίδης.

«Με μεγάλη θλίψη, πληροφορηθήκαμε τον θάνατο 18, τουλάχιστον, μεταναστών από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς. Παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες των ελληνικών αρχών για την προστασία των συνόρων και της ανθρώπινης ζωής, η τραγωδία αυτή επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε και καταγγέλλουμε, εκ νέου, τη δολοφονική δράση των εγκληματιών διακινητών (και όσους τους διευκολύνουν) και το εμπόριο των παράτυπων ροών, το οποίο είναι αυτό που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή πολλών μεταναστών και στη στεριά και στη θάλασσα» αναφέρει ο υπουργός.

BREAKING: The bodies of 18 people have been found in an area of northeastern Greece struck by a major wildfire, authorities said. https://t.co/t4Wajt3zqu

— The Associated Press (@AP) August 22, 2023